Maxiprocesso clan Spada, procura di Roma chiede 24 condanne

Sono ventiquattro le richieste di condanna, tra cui tre ergastoli, nei confronti di altrettanti appartenenti al clan degli Spada, gruppo attivo a Ostia, sul litorale romano, formulate dalla procura di Roma nel maxiprocesso in corso davanti alla Corte d’Assise nell'aula bunker del carcere di Rebibbia. I pm della Direzione distrettuale antimafia, Mario Palazzi e Ilaria Calò, hanno chiesto l'ergastolo per Carmine Spada, detto 'Romoletto' e ritenuto uno dei capi del clan, per Roberto Spada, già condannato per la vicenda della testata a un giornalista della Rai e per Ottavio Spada, detto 'Marco'.

I reati contestati

Il procedimento è legato agli arresti effettuati il 25 gennaio 2018. La Procura contesta il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e, a seconda delle posizione, anche di omicidio, estorsione e usura.

Le altre richieste di condanna

L’accusa ha poi chiesto una condanna a 16 anni di carcere per Ottavio Spada, detto 'Maciste', a 11 per Nando De Silvio, detto 'Focanera' e a 8 anni per Roberto Spada, detto 'Zibba' (omonimo dell'altro per cui è stato invece chiesto l’ergastolo). Per Rubern Alvez del Puerto, coinvolto nella vicenda dell'aggressione al giornalista, è stata chiesta una condanna a 10 anni.

Raggi: "Un altro passo per ripristinare la legalità a Ostia"

Sulle richieste di condanna è intervenuta, tramite un post su Twitter, anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Dalla Procura di Roma richieste pesantissime di condanna contro il clan Spada. Ergastoli e decine di anni di reclusione per membri della famiglia malavitosa. Un altro passo per ripristinare la legalità a Ostia e sul litorale. #NonAbbassiamoLoSguardo #FuoriLaMafiaDaRoma", il tweet.

Associazione Antimafia Noi: "Soddisfatti per le richieste dei pm"

"Oggi, i pm del pool Antimafia, Ilaria Calò e Mario Palazzi, dopo quattro giorni di requisitoria, hanno chiesto una condanna esemplare per associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti dei componenti del clan spada. Attendiamo con speranza la decisione che i giudici prenderanno con la sentenza". Sono le parole con le quali Massimiliano Vender, presidente dell'Associazione Antimafia Noi, ha commentato le richieste di condanna nei confronti del clan Spada da parte della procura di Roma. "Qualunque sia il responso - sottolinea - continueremo la nostra lotta quotidiana contro i clan che hanno spadroneggiato su Ostia, adesso che, gli abitanti del litorale, stanno rialzando la testa e chiedono a gran voce quella legalità che gli era stata rubata. Abbiamo iniziato una guerra a un sistema mafioso, e non abbiamo intenzione - conclude - di tornare indietro".

