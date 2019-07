Per l'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce, in provincia di Frosinone, ritrovata morta nei primi giorni di giugno del 2001 in un boschetto a pochi chilometri dal paese, sono stati chiesti cinque rinvii a giudizio. Lo ha reso noto il procuratore di Cassino, Luciano d'Emmanuele. "Serena è stata uccisa nella caserma di Arce, con una spinta contro una porta", ha poi aggiunto il pm.

Gli indagati

La richiesta è stata depositata nei confronti dell'ex maresciallo dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, della moglie Anna, del figlio Marco, e del maresciallo Vincenzo Quatrale per concorso in omicidio. Per Quatrale, anche lui carabiniere, si ipotizza anche l'istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi (morto nel 2008), mentre per l'appuntato Francesco Suprano, militare dell'Arma, solo il reato di favoreggiamento.

Le parole del pm

"Serena Mollicone è stata uccisa nella caserma di Arce, con una spinta contro una porta, data la riscontrata perfetta compatibilità tra le lesioni riportate dalla vittima e la rottura di una porta collocata in caserma". Così, il procuratore d'Emmanuele, che ha aggiunto: "È stata parimenti accertata la perfetta compatibilità tra i microframmenti rinvenuti sul nastro adesivo che avvolgeva il capo della vittima ed il legno della suddetta porta, così come con il coperchio di una caldaia della caserma".

