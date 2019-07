A cinque e mesi e mezzo da quella sparatoria nella notte a Roma, nel quartiere Axa, in piazza Eschilo, Manuel Bortuzzo si è rituffato in piscina ed è tornato a nuotare con un grandissimo stile in vasca. Sono le immagini riprese a bordo piscina a documentare lo stato di forma del nuotatore veneto e la sua determinazione nel trovare lo stile perfetto nell'acqua bracciata dopo bracciata. Per poi lanciare la sfida agli amici colleghi Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti: "Vi sfido in un 50 stile". Il 3 febbraio il nuotatore veneto era rimasto paralizzato alle gambe dopo la sparatoria. Dopo tre mesi, Bortuzzo aveva lasciato la clinica, dove aveva fatto riabilitazione, ed era tornato a casa.