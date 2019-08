Fiumicino, scultura 'Dory' sarà il contenitore dei rifiuti in spiaggia

L'installazione artistica 'Saving Dory', realizzata dallo scultore italo-cileno Miguel Angel Giglio Bravo, sarà utilizzata come contenitore per la plastica trovata sulla spiaggia di Fiumicino. L'iniziativa è stata realizzata al 'Cabiria Slow Beach', il primo stabilimento balneare al confine con la riserva naturistica di Focene Sud. La scultura è stata realizzata integralmente con materiali di risulta e riciclo.

L'incontro tra arte e ambiente

"È un monito permanente con riferimento al generale livello di attenzione e consapevolezza da parte di tutti noi in relazione alla salute dei mari e dell'ecosistema - sottolineano dallo stabilimento Cabiria -. Più in generale abbiamo scelto di adottare permanentemente una responsabilità sociale d'impresa attraverso iniziative di valorizzazione del territorio e dell'ambiente insieme ai cittadini, alle persone del mondo civile, alle associazioni locali ed a marchi etici". L'installazione permanente di Dory "è una richiesta altrettanto permanente rivolta a tutte e a tutti per la pulizia della spiaggia con la raccolta di plastica sparsa in giro per inserirle nella pancia dell'amata pesciolina", aggiungono. "Provvederemo periodicamente al recupero dei materiali e al relativo smaltimento differenziato. Siamo Global Partner del Cambiamento Globale in relazione alla salute dei mari e di un turismo etico per questo abbiamo raccolto la sfida di un mondo con meno quantità di plastica nell'ambiente".