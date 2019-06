E' stato arrestato il 23enne che, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 giugno, intorno alle 3.30, in viale di Val Fiorita, a Roma, ha investito con la propria automobile un gruppo di persone dopo un litigio. In quattro, tre 18enni e un 53enne, sono rimasti feriti, due in maniera grave. L'episodio è avvenuto alla fermata del bus nei pressi della stazione Eur Magliana, poco lontano da un noto locale della movida capitolina. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Esposizione, che stanno ascoltando diversi testimoni per ricostruire con esattezza quello che è accaduto e i motivi della lite, ancora da chiarire.

Indagini in corso

L'automobilista, un 23enne italiano, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio e omissione di soccorso. È risultato negativo ai test sull'assunzione di alcol, mentre gli inquirenti sono in attesa dei risultati dei test tossicologici. I due feriti gravi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Uno dovrà essere sottoposto a un intervento maxillo facciale.

20enne accoltellato

Poco dopo un'altra aggressione si è verificata nello stesso quartiere, nei pressi di un locale in viale delle Tre Fontane. Intorno alle 3.50, un 20enne egiziano è stato accoltellato al termine di un litigio. Il ragazzo è stato ferito al fianco e trasportato in ospedale in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. I poliziotti del commissariato Esposizione hanno trovato e sequestrato il coltello. L'aggressore, un 22enne italiano, datosi alla fuga, è stato rintracciato e sottoposto a fermo. In casa sua gli agenti hanno trovato i vestiti sporchi di sangue. Sono ancora da chiarire i motivi della lite.

