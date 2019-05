A Cave in provincia di Roma un uomo ha sparato alla moglie durante una lite e l'ha uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'appartamento di un condomino in via delle Noci hanno trovato l'uomo ancora armato e la donna senza vita. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini che intorno alle 12 hanno sentito gli spari. Sul posto si attende l'arrivo del medico legale e del PM di turno della Procura di Tivoli.

L'arresto dell'uomo

Secondo le prime indagini, la coppia aveva deciso di separarsi, ma da quanto emerso fino ad ora, agli inquirenti non risultano denunce che attestino una situazione conflittuale pregressa. L'uomo, trovato con ancora in mano la pistola legalmente detenuta, non ha opposto resistenza all'arresto e si è consegnato ai militari. La moglie, di origini romene, ferita a morte dai colpi d'arma da fuoco era già deceduta all'arrivo dei soccorsi.