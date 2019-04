L’aeroporto di Fiumicino accoglie una mostra su Leonardo da Vinci

Inaugura giovedì 2 maggio all’aeroporto di Fiumicino la mostra "Le ali di Leonardo. Il genio e il volo". Lo scalo romano renderà così omaggio al grande genio cui l’aeroporto è dedicato. L’esposizione, organizzata in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte dell'artista, accompagnerà i visitatori attraverso un percorso espositivo che raccoglie le spettacolari macchine del volo e le animazioni dei disegni di Leonardo. La mostra, promossa dal Gruppo Atlantia e organizzata da Aeroporti di Roma, in collaborazione con il Comitato nazionale per le celebrazioni leonardesche, il Museo Galilei di Firenze e Codici Edizione, sarà visitabile fino al gennaio 2020 e rientra nel programma nazionale del Comitato per le celebrazioni leonardesche.