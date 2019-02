Roma è la seconda città al mondo per numero di ore passate al volante

E’ quanto emerge da una ricerca condotta dalla società INRIX, che compila annualmente il 'Global Traffic Scorecard': l’anno scorso, nella Città eterna, ogni guidatore ha passato 254 ore al volante. Roma è seconda solo a Bogotà, capitale della Colombia, dove nel 2018 si sono spese 272 ore in macchina. Non solo: secondo la società di ricerca, Roma è la decima città per congestione stradale al mondo.

La top ten della congestione stradale

"In termini di ore perse nella congestione del traffico", riporta lo studio, la top ten della classifica è dominata a livello mondiale dalle città europee, che sono otto su 10. E l'età delle città è il "fattore principale". Il titolo di metropoli più congestionata al mondo va a Mosca, seguita da Istanbul, Bogotà, Città del Messico e San Paolo. Londra è sesta, seguono Rio de Janeiro, Boston e San Pietroburgo.

La classifica negli Stati Uniti

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Boston, Washington e Chicago sono le tre città peggiori in termini di ore perse annualmente dai guidatori al volante, secondo lo studio INRIX. A Boston i guidatori passano circa 164 ore, poco meno di una settimana, ogni anno nel traffico, per una perdita in termini di produttività pari a 4,1 miliardi, o 2.291 dollari a guidatore. Boston è l'unica città americana nella top ten delle peggiori al mondo per congestione del traffico. I guidatori di Washington e Chicago perdono rispettivamente 155 e 138 ore al volante.