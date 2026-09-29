Territori Napoli, Zangrillo: "Vannacci contro valori Forza Italia"

Il ministro della Pubblica amministrazione ha commentato il risultato della tornata elettorale in Calabria: “Futuro nazionale è arrivato quasi al 10% candidando un uomo che è stato rappresentante di Forza Italia per 20 anni”. Poi l'affondo: "La forza del centrodestra poggia sulla fedeltà a un sistema di valori e principi che ci accomunano. Rimettendo in discussione questa dinamica perderemmo più volti di quelli ci farebbe guadagnare un'alleanza" ( Sky TG24 Territori Napoli, tutti i video )

Una vittoria che è un esempio di leadership. Così il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha commentato il successo del centrodestra alle suppletive in Calabria. “Questa è il successo di Forza Italia”, ha detto Zangrillo, “da ascrivere al coraggio e alla determinazione dei suoi rappresentanti locali, come l'ex presidente Roberto Occhiuto e il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Quello calabrese, ha proseguito nel corso di Sky TG24 Territori il ministro, “ è un bel laboratorio di idee ed esempio di leadership anche in chiave nazionale, che ha visto premiate le nostre scelte dai cittadini calabresi. Un buon viatico, dunque, per il centrodestra, che ha saputo cogliere l'occasione per confermarsi competitivo”.

"Forza Italia deve cambiare approccio: serve leadrship diffusa"

Per Zangrillo, Forza Italia “ha attraversato una fase complicata”: dopo avere trascorso 30 anni con un riferimento irripetibile, ora occorre “un modo diverso di operare, che passi attraverso leadership non più individuale ma diffusa”. Già in Calabria si è dimostrato di poter essere un movimento “che sa collaborare e confrontarsi, portando avanti idee nuove”, ma è importante saper cogliere le istanze dei cittadini, anche quelle che non rientrano storicamente nelle corde del partito, vale a dire temi “come il fine vita e i diritti civili” La leadership del segretario nazionale Antonio Tajani, tuttavia, non è in discussione. “A lui”, secondo Zangrillo, “va riconosciuto il merito di aver portato Fi fuori da un periodo complicato”. Ora, però, serve operare e ragionare in modo diverso. “La sintesi non va più fatta ad Arcore da Berlusconi, ma occorre favorire un coinvolgimento, un dialogo e un confronto all'interno del partito per scacciare il pensiero unico".

"Non dobbiamo avere l'ansia di conquistare i voti di Vannacci"

Infine, un commento sulla performance di Futuro nazionale in Calabria e sull'ipotesi di un avvicinamento del generale Vannacci alla coalizione di centrodestra. “Vannacci è arrivato quasi al 10% candidando un uomo che è stato rappresentante di Forza Italia per 20 anni”. Zangrillo ha voluto ribadire le differenze di vedute e la contrarietà a una avvicinamento delle attuali forze di maggioranza a Futuro nazionale. “La forza del centrodestra poggia sulla fedeltà a un sistema di valori e principi che ci accomunano. Rimettendo in discussione questa dinamica perderemmo più volti di quelli ci farebbe guadagnare un'eventuale alleanza con Vannacci”. “L'ansia non deve essere quella di portarci a casa i suoi voti” ha sottolineato ancora una volta Zangrillo, “perché la sua visione e il suo modo di ragionare sono molto lontani dai nostri. E a proposito delle ultime misure sulla scuola che hanno fatto discutere: “Sulla scuola non stiamo inseguendo Vannacci, abbiamo varato un provvedimento che poggia su un principio elementare di buonsenso, cercando di salvaguardare l'efficacia della didattica e di garantire ai nostri ragazzi percorsi formativi per affrontare un contesto complesso, senza alcun intento discriminatorio”.