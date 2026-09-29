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Spreco alimentare, Italia migliora: calo dell'11% sul 2025

Economia

Secondo i dati di Waste Watcher International, il nostro Paese migliora: nel 2026, ogni cittadino ha gettato in media 493,7 g di cibo alla settimana, quasi 26 kg l'anno.

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