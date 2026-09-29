Gaetano Manfredi e Roberto Fico ospiti di Territori Napoli

Dal 24 al 27 settembre Napoli ha ospitato la seconda regata preliminare della 38ª America's Cup. “Un evento globale, uno degli appuntamenti più importanti se non il più importante del 2027”, ha commentato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi aprendo l’evento di Sky TG24 Territori dal palco dell’Immacolatella nel capoluogo campano. “Per noi - ha aggiunto il primo cittadino napoletano - era fondamentale per rafforzare la dimensione internazionale di Napoli. C’è stato un grande sforzo ma è stato anche un grande successo: 250mila persone sul lungomare in tre giorni”. Altrettanto soddisfatto della regata ospitata a Napoli è il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha sottolineato la dimensione regionale dell’America’s Cup: “Abbiamo cercato di trasferire l’evento fuori da Napoli, in collegamento con tutte le altre realtà della Campania: dalla filiera delle imprese, ai prodotti tipici che sono arrivati nel cuore del village della Coppa America, agli eventi nelle aree interne per far sì che un evento così importante avesse effetto su tutta la Regione”.

Il Pnrr

Mobilità pubblica e trasporti sono un altro tema chiave per la città di Napoli. “Nei giorni dell’evento un milione di persone ha usato la nostra metro: un record storico che ci dice che i nostri trasporti sono efficienti e che i nostri cittadini li usano al massimo”, ha commentato il sindaco Manfredi. E il miglioramento dei trasporti è stato possibile anche grazie ai fondi del Pnrr che, come ha sottolineato il presidente Fico, “sono stati gestiti in modo molto efficiente direttamente dalla Regione che ha raggiunto quasi tutti i target e gli obiettivi” del Piano nazionale. Adesso il Pnrr finisce e noi - ha aggiunto il governatore campano - ci stiamo già organizzando per accompagnare un futuro senza Pnrr”. Il Piano è stato importante anche nello specifico per Napoli. “Abbiamo realizzato quasi il 100% delle opere che erano previste con investimenti molto significativi”, ha affermato il primo cittadino Manfredi. “Ora la sfida è conservare quello che abbiamo realizzato perché, ad esempio per i trasporti, l’aumento delle linee significa maggiori costi di gestione”.

I Campi Flegrei

L’emergenza dei Campi Flegrei resta uno dei temi principali per quanto riguarda la sicurezza nella zona di Napoli e dintorni. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ospite dell’evento di Sky TG24 Territori a Napoli, ha ricordato che “il punto base è che i Campi Flegrei sono un unicum a livello europeo e forse anche globale perché si basano sul fenomeno del bradisismo. Quello che dobbiamo essere bravi a fare - ha sottolineato Fico - è l’abbattimento della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e privati: quindi programmazione per la quale servono risorse e investimenti”. Oltre alla programmazione, ha spiegato il presidente della Campania, “dobbiamo rispondere oggi all’emergenza abitativa perché gli sfollati devono poter tornare in casa il prima possibile. Le persone devono sapere che noi stiamo lavorando giorno e notte dal primo giorno e questa volta io vorrei che ci fosse un cambio di passo, in modo che i Campi Flegrei possano essere messi in sicurezza e le persone possano convivere con il bradisismo, così come avviene anche in altre parti del mondo”.

Le periferie

Altro tema è la riqualificazione delle periferie. Un lavoro, ha dichiarato il sindaco di Napoli, che è iniziato “ancora prima di Caivano” con le vele di Scampia e in altri quartieri. “Il nostro progetto è trovare soluzioni abitative di qualità - ha spiegato Manfredi - ma anche una riqualificazione economica portando servizi pubblici, creando impresa e creando lavoro. La grande sfida di Napoli è realizzare un policentrismo della città che viene interamente trasformata: una sfida che porta anche sicurezza”.