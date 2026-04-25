25 aprile, Mattarella omaggio all'Altare della Patria

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'Altare della Patria. Omaggio esteso quindi a tutti i caduti per la liberazione: il presidente ha deposto una corona d'alloro. Il capo dello Stato era accompagnato dalla premier Giorgia Meloni e dai presidenti delle camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.