25 aprile, Mattarella omaggio all'Altare della Patria

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'Altare della Patria. Omaggio esteso quindi a tutti i caduti per la liberazione: il presidente ha deposto una corona d'alloro. Il capo dello Stato era accompagnato dalla premier Giorgia Meloni e dai presidenti delle camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.
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