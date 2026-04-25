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25 aprile, Mattarella omaggio all'Altare della Patria

Politica

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'Altare della Patria. Omaggio esteso quindi a tutti i caduti per la liberazione: il presidente ha deposto una corona d'alloro. Il capo dello Stato era accompagnato dalla premier Giorgia Meloni e dai presidenti delle camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

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