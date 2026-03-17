“Il rischio che invece viene eliminato è che venga giudicato dal suo, chiamiamolo così, referente correntizio, al quale a suo tempo ha chiesto il voto e al quale ha dato il voto. Questa è la grande novità del sorteggio. Poi saranno eletti i magistrati che la penseranno di destra e di sinistra, non mi interessa questo, mi interessa che venga appunto reciso questo vincolo con le correnti”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, durante Il Confronto su Sky TG24. Il faccia a faccia ha visto protagonisti Nordio, tra i promotori della riforma e sostenitore del “SÌ”, ed Enrico Grosso, avvocato, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Torino e presidente onorario del comitato “Giusto dire NO”.