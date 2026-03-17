Su Sky TG24 Il Confronto, moderato dal direttore Fabio Vitale, tra il ministro della Giustizia promotore del “Sì” ed Enrico Grosso, presidente onorario del comitato “Giusto dire NO”
“Il rischio che invece viene eliminato è che venga giudicato dal suo, chiamiamolo così, referente correntizio, al quale a suo tempo ha chiesto il voto e al quale ha dato il voto. Questa è la grande novità del sorteggio. Poi saranno eletti i magistrati che la penseranno di destra e di sinistra, non mi interessa questo, mi interessa che venga appunto reciso questo vincolo con le correnti”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, durante Il Confronto su Sky TG24. Il faccia a faccia ha visto protagonisti Nordio, tra i promotori della riforma e sostenitore del “SÌ”, ed Enrico Grosso, avvocato, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Torino e presidente onorario del comitato “Giusto dire NO”.