Libano, Israele bombarda Nabatieh e il fiume Litan

Nuove esplosioni hanno colpito Nabatieh, nel sud del Libano, in seguito a raid israeliani. Un attacco ha distrutto l'ultimo ponte sul fiume Litani, isolando una parte del Paese. Azioni militari israeliane proseguono intanto anche a Bint Jbeil, roccaforte di Hezbollah al confine libanese.
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