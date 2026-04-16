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Libano, Israele bombarda Nabatieh e il fiume Litan

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Nuove esplosioni hanno colpito Nabatieh, nel sud del Libano, in seguito a raid israeliani. Un attacco ha distrutto l'ultimo ponte sul fiume Litani, isolando una parte del Paese. Azioni militari israeliane proseguono intanto anche a Bint Jbeil, roccaforte di Hezbollah al confine libanese.

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