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Siria, truppe Usa lasciano le basi: controllo a Damasco

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Il governo siriano ha annunciato il completamento del passaggio di consegna dei siti militari precedentemente occupati dalle truppe statunitensi. Ad Hasakah, le forze di Damasco e i combattenti curdi delle SDF hanno assunto congiuntamente il controllo della base di Qasrak dopo la partenza dei soldati americani. L'operazione segna un passo decisivo nell'integrazione delle milizie curde nelle strutture nazionali siriane, sancita dal cessate il fuoco siglato a gennaio.

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