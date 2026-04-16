Papa Leone in Camerun: "Mondo devastato da tiranni"

In occasione della sua visita a Bamenda, in Camerun, Papa Leone XIV ha attaccato duramente i leader che spendono miliardi in guerre. "Il mondo è devastato da un pugno di tiranni, eppure è tenuto insieme da una moltitudine di fratelli e sorelle solidali", ha detto il Pontefice finito di recente nel mirino del presidente americano Donald Trump. Il Papa ha anche condannato chi usa il linguaggio religioso per giustificare i conflitti. "Guai a coloro che manipolano la religione e il nome stesso di Dio per il proprio tornaconto militare, economico e politico, trascinando ciò che è sacro nell'oscurità e nel fango", ha dichiarato.