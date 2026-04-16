Caro carburante: KLM cancella 160 voli in Europa

La compagnia aerea olandese KLM ha annunciato il taglio di 160 voli previsti a maggio in Europa. La decisione è stata presa per contrastare l'impennata dei costi del carburante. Le cancellazioni, ha precisato la compagnia, riguardano meno dell'1% del totale dei suoi voli europei. Nonostante la riduzione operativa, il vettore ha rassicurato sulla regolarità degli approvvigionamenti, escludendo carenze di scorte di carburante.