Caro carburante: KLM cancella 160 voli in Europa

La compagnia aerea olandese KLM ha annunciato il taglio di 160 voli previsti a maggio in Europa. La decisione è stata presa per contrastare l'impennata dei costi del carburante. Le cancellazioni, ha precisato la compagnia, riguardano meno dell'1% del totale dei suoi voli europei. Nonostante la riduzione operativa, il vettore ha rassicurato sulla regolarità degli approvvigionamenti, escludendo carenze di scorte di carburante.
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