Alberto Trentini liberato in Venezuela: messaggio di Stefani

"Oggi è una bellissima giornata: Alberto Trentini è finalmente libero. Un ringraziamento al Governo e un abbraccio ai familiari. Finalmente potrà tornare nella sua città, nella sua regione: noi lo aspettiamo". Lo afferma il presidente del Veneto, Alberto Stefani, alla notizia della liberazione del cooperante veneziano Alberto Trentini.
