Venezuela, Trentini liberato. Moraglia: "Ti aspettiamo"

"Ho parlato poco fa con mamma Armanda. Una donna e una mamma emozionata e soprattutto molto felice e grata". Lo afferma il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, che ha accolto con grande gioia la notizia dell'avvenuta liberazione di Alberto Trentini dopo 423 giorni di prigionia in Venezuela.
