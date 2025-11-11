Offerte Black Friday
Roma, sindaco Gualtieri presenta i risultati di mandato

Politica

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha presentato all’Auditorium il “Quarto Rapporto alla Città”, illustrando i risultati dell’amministrazione negli anni di mandato. Dopo “ripartire”, “trasformare” e “aprire”, la parola chiave del 2025 è “connettere”

