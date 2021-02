Militante del M5s della prima ora, ex presidente del gruppo dei pentastellati al Senato, è ingegnere edile. Dal 2011 al 2016 è stato consigliere comunale a Trieste, la sua città di origine. Il suo debutto in Parlamento risale alle elezioni del marzo 2018. Poi è stato ministro dello Sviluppo Economico nel secondo esecutivo guidato da Giuseppe Conte

Patuanelli, classe 1974, è un ingegnere edile. Ha la passione dello sport, in particolare pallacanestro e atletica, e suona anche il pianoforte, da autodidatta. Tutti hobby che, come prevedibile, ha finito con il trascurare da quando anni fa ha iniziato la sua militanza nei 5S con i primi gruppi "Amici di Beppe Grillo". Dal 2011 al 2016 è poi stato consigliere comunale a Trieste, la sua città di origine. Sposato, ha tre figli.

Stefano Patuanelli è il nuovo ministro dell’Agricoltura nel governo Draghi ( TUTTI I MINISTRI DEL GOVERNO DRAGHI ). Militante del M5s della prima ora, ex presidente del gruppo dei pentastellati al Senato, è stato ministro dello Sviluppo Economico nel precedente governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto dall’alleanza M5s-Pd.

L’impegno in Parlamento

È stato consigliere e tesoriere dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trieste dal 2009 al 2011. Il suo debutto in Parlamento risale alle elezioni del marzo 2018: viene eletto senatore nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia e da giugno viene nominato il Presidente del gruppo MoVimento 5 Stelle a Palazzo Madama. Durante il primo governo Conte è stato capogruppo a Palazzo Madama. Pare che, fedelissimo a Di Maio, il suo contributo sia stato decisivo nella trattativa con il Pd per il governo Conte-bis. Molto stimato anche da Davide Casaleggio, è approdato al Mise nel 2019, in sostituzione dell'allora leader del suo partito Di Maio. A febbraio 2021 è invece diventato ministro dell’Agricoltura nel governo Draghi.