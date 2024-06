Introduzione

Tutto pronto per l'Election day: sabato e domenica prossimi si vota per le Europee, per le Amministrative in 3.700 Comuni e per le Regionali in Piemonte. Sono 51,7 milioni gli italiani chiamati ai seggi (5,1 milioni risiedono all'estero). Cabine aperte dalle 15 alle 23 l'8 giugno e dalle 7 alle 23 il giorno dopo. Molti cittadini dovranno assentarsi dal lavoro per recarsi a votare. Per questo la legge prevede i permessi elettorali e i giorni di riposo compensativo per i dipendenti che svolgono ruoli di scrutatori, segretari e presidenti di seggio, così come per i rappresentanti di lista