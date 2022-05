Domenica 12 giugno gli italiani sono chiamati a esprimersi sui 5 quesiti dei referendum in materia di giustizia. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. Il secondo quesito chiede ai cittadini se si vuole abrogare la norma che consente di disporre la misura cautelare in caso di reiterazione del reato

Custodia cautelare

Il secondo quesito sulla limitazione delle misure cautelari punta a eliminare "la reiterazione del reato" dai motivi per cui è possibile disporre la custodia cautelare, cioè la detenzione degli indagati o imputati durante le indagini o prima della sentenza definitiva. Nel caso di vittoria del sì non sarebbe più possibile ricorrere alla misura cautelare - per i soli reati non violenti - qualora esista il pericolo che l’imputato possa ripetere quello stesso tipo di reato. Se invece vincono i no il ricorso al carcere preventivo continuerebbe a essere consentito oltre che nel caso di pericolo di fuga e inquinamento probatorio, anche nel caso di pericolo di reiterazione del reato.