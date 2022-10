Quali sono i poteri e le competenze del ministro dell'Interno

Con la riforma Bassanini degli anni ‘90 venne attuata una riorganizzazione del sistema amministrativo e del Ministero. In particolare, il decreto legislativo n° 300 del 1999 ha disposto la ristrutturazione in Dipartimenti. Inoltre, è stata riformata l'organizzazione delle prefetture, chiamate ora Prefetture-Uffici territoriali di Governo. Con il completamento della riforma il Ministero ha oggi un compito di amministrazione "generale", quale raccordo tra centro e periferia, in particolare per la tutela delle funzioni fondamentali e di sicurezza dei cittadini.

La polizia di Stato è il corpo di pubblica sicurezza che fa riferimento al ministero dell'Interno attraverso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Viminale. Il capo della polizia (direttore generale della pubblica sicurezza e a capo del dipartimento), risponde direttamente al ministro dell’Interno per ciò che riguarda l’esercizio da parte del ministro della sua responsabilità istituzionale in materia di ordine e sicurezza pubblica e di coordinamento delle forze di polizia. Questa funzione di direzione del ministro si concretizza attraverso atti e provvedimenti che fanno da raccordo tra la funzione politica e quella amministrativa.

L’organizzazione del ministero



A livello centrale il ministero è quindi diviso in più dipartimenti. Quello degli Affari interni e territoriali si occupa essenzialmente dei servizi demografici, della finanza locale e dei servizi elettorali e per le autonomie. Il dipartimento delle Libertà civili e dell'Immigrazione riguarda le minoranze e gli affari di culto. Il dipartimento di Pubblica sicurezza si occupa degli affari interni della polizia di stato e delle politiche di prevenzione, della sanità e delle risorse investigative. Il dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile ha competenze in particolare sulla gestione delle emergenze e le politiche della prevenzione civile. Infine c'è il dipartimento per le Politiche del personale di amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie. A livello territoriale il ministero è organizzato in uffici periferici. Quelli principali sono le prefetture, le questure e i comandi provinciali dei vigili del fuoco. Il ministero dell'Interno è anche componente del Consiglio Supremo di Difesa, organo deputato all'esamina e alla risoluzione dei problemi attinenti alla difesa nazionale.