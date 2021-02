Governo Draghi, chi è il nuovo ministro del turismo Massimo Garavaglia

Leghista, vicino a Giorgetti

Sindaco per due mandati del suo comune di residenza, Marcallo con Casone (Milano), Garavaglia è un leghista della prima ora vicino all'ala moderata di Giorgetti, in Parlamento dal 2006 con il record di senatore più giovane della Repubblica nel 2008 (aveva 40 anni), a lungo capogruppo della Lega Nord in commissione Bilancio. Sposato e padre di due ragazze, Garavaglia dopo la maturità scientifica ha conseguito due lauree - una in economia alla Bocconi, l'altra in Scienze politiche alla Statale. Consulente aziendale specializzato in controllo di gestione, qualità e sistemi informativi, è stato anche membro dal 2013 del consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e prestiti in rappresentanza del settore delle regioni. Convinto assertore della flat tax ha sottolineato la necessità di intervenire in particolar modo abbassando le tasse "in modo mirato su settori specifici come per esempio il turismo, gli alberghi, i ristoranti".