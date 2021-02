Dario Franceschini è il ministro per la Cultura nel governo Draghi (TUTTI I MINISTRI DEL GOVERNO DRAGHI). Si tratta di una riconferma nel ruolo già ricoperto nel precedente esecutivo Conte-bis, in cui aveva però anche la delega al Turismo. L’esponente del Pd, originario di Ferrara, era stato ministro dei Beni culturali anche tra il 2014 e il 2018.

Una vita fra jazz, scrittura e politica

Il ferrarese è in politica da sempre, dai tempi della scuola. Papà partigiano bianco, poi deputato della Dc e con una grande ammirazione per Pierluigi Castagnetti, è stato spesso definito “uomo del dialogo”. Classe 1958, padre di tre figlie, appassionato di jazz, è sposato in seconde nozze con Michela Di Biase. Nella sua vita sostiene di avere due grandi passioni: "La letteratura e la politica, due universi che non si incontrano ma ai quali non intendo rinunciare”.