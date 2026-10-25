Elezioni Csm, al via le votazioni per rinnovo membri

Elezioni Consiglio Superiore della Magistratura, al via votazioni per rinnovo dei membriPolitica
Introduzione
Prendono il via oggi, 25 ottobre, le votazioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura, che proseguiranno anche domani. Oggi si vota dalle 8 alle 20, domani dalle 8 alle 14. In tutto sono più di 9mila i magistrati chiamati a esprimersi. In ballo ci sono i 20 posti riservati ai togati, a cui si aggiungeranno i 10 membri laici che verranno scelti dal Parlamento in seduta comune nell'Aula di Montecitorio mercoledì 28.
I 20 posti riservati ai membri togati sono così suddivisi: due magistrati funzioni di legittimità in Cassazione, 13 magistrati con funzioni giudicanti di merito, cinque magistrati con funzioni requirenti di merito. La scadenza dell’attuale Csm è prevista per gennaio 2027. L’organo resta in carica per quattro anni: i nuovi eletti ricopriranno le loro funzioni dal 2027 al 2031. Ecco tutti i candidati.
Quello che devi sapere
I collegi elettorali
I collegi elettorali sono così suddivisi:
- un collegio unico nazionale per l’elezione dei due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
- un collegio unico nazionale per l’elezione di cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione;
- due collegi elettorali per i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- Collegio 1: Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia;
- Collegio 2: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L’Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno;
- quattro collegi elettorali per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione;
- Collegio 1: Brescia, Milano, Torino, Trento, Trieste, Venezia;
- Collegio 2: Firenze, Genova, Perugia, Roma;
- Collegio 3: Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, L’Aquila, Napoli, Salerno;
- Collegio 4: Bari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Palermo, Potenza, Reggio Calabria.
Ti potrebbe interessare anche: Csm, approvata la delibera sui test psicoattitudinali per i magistrati
I candidati di Magistratura Indipendente
Dodici i candidati di Magistratura Indipendente, che presenta un programma incentrato sull’indipendenza del potere giudiziario da quello esecutivo e spinge per nuove regole per stabilizzare l’autogoverno della magistratura e per valorizzare il merito.
- Candidato per la Corte di Cassazione: Salvatore Casciaro, sostituto procuratore a Venezia.
- Candidati per i pubblici ministeri:
- nel collegio 1 Stefano Buccini, sostituto procuratore a Venezia;
- nel collegio 2 Gaetano Bono, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta.
- Candidati nei collegi per i magistrati giudicanti:
- nel collegio 1 Ernesta Occhiuto, giudice presso la Corte di Appello di Milano e Giovanna Mullig, giudice presso il Tribunale di Udine;
- nel collegio 2 Maria Tiziana Balduini, presidente vicario del Tribunale di Roma e Andrea Balba, giudice presso la Corte di Appello di Genova;
- nel collegio 3 Maria Ilaria Romano, presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Benevento, e Giancosimo Mura, giudice presso il Tribunale di Sassari;
- nel collegio 4 Giulio Corsini, giudice civile presso il Tribunale di Palermo, Ugo Scavuzzo, presidente della II Sezione Civile del Tribunale di Messina e Song Damiani, giudice presso il Tribunale di Catanzaro.
Per approfondire: Giustizia, dove è prevista e come funziona la separazione delle carriere negli altri Paesi
I candidati di Area Democratica per la Giustizia
Dieci i candidati di Area Democratica per la Giustizia, che chiede, tra le altre cose, una magistratura “nella quale la dirigenza sia un servizio e non una carriera”.
- Candidata per la Corte di Cassazione: Egle Pilla, consigliere della Corte di Cassazione presso la Quinta sezione penale.
- Candidati per i pubblici ministeri:
- nel collegio 1 Eugenio Albamonte, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;
- nel collegio 2 Gianluca De Leo, sostituto presso la Procura della Repubblica di Palermo.
- Candidati nei collegi per i magistrati giudicanti:
- nel collegio 1 Roberto Arata, presidente di sezione per reati economici e contro la PA a Milano;
- nel collegio 2 Chiara Gallo, magistrato di sorveglianza a Roma;
- nel collegio 3 Antonella Rimondini, giudice civile a Bologna, Maria Cristina Elisabetto Ornano, presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, e Giuseppe Sepe, giudice presso il Tribunale del Riesame di Napoli;
- nel collegio 4 Ilaria Casu, Sezione GIP/GUP del Tribunale di Bari.
I candidati di Magistratura Democratica
Magistratura Democratica spiega di aver guardato “con interesse al progetto che hanno intrapreso molti magistrati che, oggi, non si sentono rappresentati da nessuno dei gruppi associativi storici”. Ha quindi deciso “di condividere insieme alle persone che si riconoscono nel progetto ‘autogoverno diffuso’ la sfida” elettorale.
- Candidato per la Corte di Cassazione: Giovanni Nardecchia, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
- Candidati per i pubblici ministeri:
- nel collegio 1 Roberta Amadeo, sostituto procuratore presso la Procura di Milano;
- nel collegio 2 Fabio Regolo, sostituto procuratore presso la Procura di Catania.
- Candidati nei collegi per i magistrati giudicanti:
- nel collegio 1 Angelo Mambriani, presidente della terza sezione civile Corte d’Appello di Milano, e Pier Paolo Lanni, presidente di sezione civile del Tribunale di Brescia;
- nel collegio 2 Glauco Zaccardi, presidente della sezione civile del Tribunale di Cassino;
- nel collegio 3 Monica Amirante, presidente di sezione penale al Tribunale di Napoli;
- nel collegio 4 Daniele Cappuccio, presidente di sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria.
I candidati di Unità per la Costituzione
Unità per la Costituzione, corrente di stampo centrista, parla del “rifiuto di logiche di appartenenza, di rapporti privilegiati e di ogni contiguità con centri di potere politici e/o economici”.
- Candidata per la Corte di Cassazione: Elisabetta Ceniccola, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
- Candidati per i pubblici ministeri:
- nel collegio 1 Rosalia Affinito, pubblico ministero della Dda presso la Procura di Roma;
- nel collegio 2 Giuliano Caputo, sostituito procuratore presso la Procura di Napoli.
- Candidati nei collegi per i magistrati giudicanti:
- nel collegio 1 Alessandra Salvadori, giudice presso il Tribunale di Torino;
- nel collegio 2 Valeria Ciampelli, giudice presso il Tribunale di Roma;
- nel collegio 3 Piero Indinnimeo, giudice presso la Corte d’Appello di Salerno;
- nel collegio 4 Daniela Monaco Crea, giudice presso il Tribunale di Catania, e Filippo Di Todaro, giudice presso la Corte d’Appello di Lecce (sezione Taranto).
I candidati di AltraProposta
Ci sono poi i candidati di AltraProposta, che si propongono come indipendenti.
- Candidato per la Corte di Cassazione: Luca Lorenzetti, magistrato in Cassazione.
- Candidati per i pubblici ministeri:
- nel collegio 1 Giacomo Pestelli, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Firenze;
- nel collegio 2 Raffaele Barela, magistrato presso la Procura di Napoli (in trasferimento a Salerno).
- Candidati nei collegi per i magistrati giudicanti:
- nel collegio 1 Alberto Giannone, presidente sezione penale del Tribunale di Asti, e Luisa Ferracane, magistrato presso la Corte d'appello di Torino;
- nel collegio 2 Francesco Lupia, magistrato presso il Tribunale di Tivoli, e Fiorella Scarpato, magistrato presso il Tribunale di Viterbo;
- nel collegio 3 Antonino Fazio, presidente di sezione presso il Tribunale di Piacenza, ed Emanuela Romano, magistrato presso il Tribunale di Bologna;
- nel collegio 4 Fabrizio Malagnino, magistrato presso il Tribunale di Lecce, e Maria Grazia Caserta, magistrato presso la Corte d'appello di Bari.
Gli altri candidati indipendenti
Infine i candidati indipendenti non legati ad AltraProposta.
- Candidati indipendenti senza collegamenti.
- Luisa De Renzis, procuratrice generale in Cassazione. Candidata per la magistratura di legittimità, nel collegio unico nazionale.
- Maria Cardellicchio, pubblico ministero a Milano. Candidata per i requirenti, collegio 1.
- Monica Campese, pubblico ministero a Napoli. Candidata per i requirenti, collegio 2.
- Lucia Anna Campo, pubblico ministero a Chieti. Candidata per i requirenti, collegio 2.
- Giorgia Spiri, pubblico ministero a Messina. Candidata per i requirenti, collegio 2.
- Antonio Baldassarre, giudice a Napoli. Candidato per i giudicanti, collegio 3.
- Fernanda Iannone, magistrata alla Corte d'appello di Napoli. Candidata per i giudicanti, collegio 3.
- Francesco Valentini, magistrato alla Corte d'appello di Napoli. Candidato per i giudicanti, collegio 3.
- Rossana Esposito, magistrata al Tribunale per i minorenni di Catanzaro. Candidata per i giudicanti, collegio 4.
- Paolo Talamo, magistrato alla Corte d'appello di Venezia. Candidato per i giudicanti, collegio 1.
- Candidati collegati a Cosimo Ferri.
- Elisabetta Scolozzi, giudice a Belluno. Candidata per i giudicanti, collegio 1.
- Annarita D'Onofrio, magistrata alla Corte d'appello di Bologna. Candidata per i giudicanti, collegio 3.
- Giacomo Gasparini, magistrato alla Corte d'appello di Ancona. Candidato per i giudicanti, collegio 3.
- Vincenzo Paolo De Palma, magistrato alla Corte d'appello di Bari. Candidato per i giudicanti, collegio 4.
- Cosimo Ferri, giudice alla Corte d'appello di Roma. Candidato per i giudicanti, collegio 2.
Per approfondire: Chi è Margherita Cassano, prima donna presidente di Cassazione