Chi è Margherita Cassano, prima donna presidente di Cassazione

Chi è Margherita Cassano

Figlia di Pietro Cassano, magistrato fiorentino presidente di tanti processi negli anni di piombo, attualmente Margherita Cassano è presidente aggiunto della Cassazione, carica che ricopre dal 2020. Margherita Cassano entra in magistratura nel 1980, per anni pubblico ministero, prima dell'esperienza come consigliere del Csm. Per 13 anni poi è giudice in Cassazione, poi nel 2015 all'unanimità arriva la nomina al vertice della Corte di Appello. Dal 1° marzo invece ricoprirà la pregistiosa carica di presidente della Corte di Cassazione, prima donna della storia italiana.