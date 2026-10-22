Secondo la circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale, i Comuni devono pubblicare sui propri siti “con adeguato anticipo rispetto al 31 dicembre” un avviso con i requisiti, i termini, il modello di domanda e i recapiti per l'invio telematico della richiesta di iscrizione nell'elenco annuale degli elettori fuori sede. Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni devono comunicare alla Direzione centrale per i servizi elettorali il numero di elettori iscritti negli elenchi, distinto per categorie di ‘fuori sede’ e Comune di provenienza. Gli uffici elettorali dei Comuni devono quindi tenere l'elenco degli elettori fuori sede e il Comune di residenza deve rispondere “con la massima tempestività” alle richieste del Comune di domicilio temporaneo, “annotando nella lista elettorale sezionale nella quale l'elettore è iscritto che quest'ultimo eserciterà il voto in altro Comune”. Gli elettori ammessi al voto fuori sede sono distribuiti nelle sezioni ordinarie, secondo un criterio di prossimità territoriale al temporaneo domicilio e, di norma, in numero non superiore al 10% degli elettori iscritti nella sezione. Entro dieci giorni dal voto, specifica la circolare, il Comune di domicilio temporaneo rilascia all'elettore ‘fuori sede’ che ha fatto domanda un'attestazione - che può essere inviata anche per via telematica - di ammissione al voto, con il numero e l'indirizzo della sezione assegnata.

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