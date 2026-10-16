Lega, presentato esposto per presunte illegittimità contabili e penali

Sarà presentato nelle prossime ore un esposto sulla gestione del vecchio Carroccio e sul 2x1000 ricevuto. Alcuni parlamentari valutano il passaggio al gruppo Misto

Non basta il congresso della Lega Salvini premier alle porte a calmare le acque. Anzi, si apre un secondo capitolo della vicenda Lega Nord, il vecchio partito. Dopo la richiesta di convocazione del congresso della formazione messa in stand by da anni, presentata lo scorso primo settembre, nelle prossime ore sarà depositato un esposto che solleva possibili profili di illegittimità contabile e penale nella gestione della Lega Nord. Non solo, nei prossimi giorni, alcuni parlamentari non escludono nuovi movimenti: deputati e senatori leghisti potrebbero valutare il passaggio al gruppo Misto, proprio in vista di una possibile corsa elettorale della vecchia Lega. E sempre in vista delle prossime elezioni si profilano ipotesi di liste della Lega guidata da Salvini in cui non comparirebbe un nome pesante come quello di Giancarlo Giorgetti.