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Lega, presentato esposto per presunte illegittimità contabili e penali

Politica
Gaia Mombelli

Gaia Mombelli

Sarà presentato nelle prossime ore un esposto sulla gestione del vecchio Carroccio e sul 2x1000 ricevuto. Alcuni parlamentari valutano il passaggio al gruppo Misto

 

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Non basta il congresso della Lega Salvini premier alle porte a calmare le acque. Anzi, si apre un secondo capitolo della vicenda Lega Nord, il vecchio partito. Dopo la richiesta di convocazione del congresso della formazione messa in stand by da anni, presentata lo scorso primo settembre, nelle prossime ore sarà depositato un esposto che solleva possibili profili di illegittimità contabile e penale nella gestione della Lega Nord. Non solo, nei prossimi giorni, alcuni parlamentari non escludono nuovi movimenti: deputati e senatori leghisti potrebbero valutare il passaggio al gruppo Misto, proprio in vista di una possibile corsa elettorale della vecchia Lega. E sempre in vista delle prossime elezioni si profilano ipotesi di liste della Lega guidata da Salvini in cui non comparirebbe un nome pesante come quello di Giancarlo Giorgetti.

La vecchia Lega Nord

Quanto alla contestazione riguardante la vecchia Lega Nord si tratterebbe della presunta percezione dei contributi del due per mille dell’IRPEF da parte di un partito che, secondo i promotori dell’iniziativa, avrebbe cessato da anni di svolgere attività politica.

Per il 2025, le somme in questione ammonterebbero a più di 450 mila euro, derivanti dalle scelte di circa 40mila contribuenti.

Il vecchio Carroccio sarebbe stato di fatto trasformato in una sorta di bad company, una struttura rimasta in vita soprattutto per gestire debiti e contenziosi, dopo la nascita della Lega per Salvini Premier.

La Lega Nord sarebbe così rimasta formalmente attiva principalmente per far fronte alla restituzione dei 49 milioni di euro di rimborsi elettorali, oggetto di condanne giudiziarie.

La battaglia è anche per il simbolo. La Lega Nord rivendica infatti come suo l’Alberto da Giussano.

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