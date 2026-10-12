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Politica

Supermedia Youtrend: FDI e M5S recuperano (a scapito di FN e PD)

Salvatore Borghese

Salvatore Borghese

Youtrend
©Getty

L’approvazione definitiva dello Stabilicum alla Camera trasforma ogni rilevazione in una simulazione di risultato elettorale. Guardando ai partiti, la settimana porta due segnali contrapposti. Fratelli d’Italia torna al 27,3% facendo segnare una lieve crescita (+0,3%), mentre la frenata di Futuro Nazionale (7,6%) merita una riflessione separata

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