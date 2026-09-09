Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il Ddl di riforma è ora all'esame dell'Assemblea di Palazzo Madama e tornerà alla Camera se modificato nel corso della seconda lettura dal Senato
Il Ddl di riforma della legge elettorale tornerà nell'Aula della Camera, se modificato nel corso della seconda lettura dal Senato, a partire dal prossimo 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il disegno di legge è ora all'esame dell'Assemblea di Palazzo Madama.
Al Senato
Intanto prosegue in Aula al Senato la discussione generale sulla legge elettorale. Le opposizioni si sono iscritte in massa a parlare con i Dem che interverrano con l'intero gruppo parlamentare. Mancano ancora all'appello diversi senatori che possono parlare per 10 minuti a testa. La discussione generale dovrebbe orientativamente concludersi domani mattina.