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Legge elettorale, dal 28 settembre il testo torna alla Camera per voto su modifiche

Politica
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Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il Ddl di riforma è ora all'esame dell'Assemblea di Palazzo Madama e tornerà alla Camera se modificato nel corso della seconda lettura dal Senato

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Il Ddl di riforma della legge elettorale tornerà nell'Aula della Camera, se modificato nel corso della seconda lettura dal Senato, a partire dal prossimo 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il disegno di legge è ora all'esame dell'Assemblea di Palazzo Madama.

Al Senato

Intanto prosegue in Aula al Senato la discussione generale sulla legge elettorale. Le opposizioni si sono iscritte in massa a parlare con i Dem che interverrano con l'intero gruppo parlamentare. Mancano ancora all'appello diversi senatori che possono parlare per 10 minuti a testa. La discussione generale dovrebbe orientativamente concludersi domani mattina.

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