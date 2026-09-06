Cernobbio, Schlein: "Basta disfattismo sull'Ue". Conte: "No riarmo"

Formu Ambrosetti a Cernobbio, Schlein: "Basta disfattismo sull'Ue". Conte: "No al riarmo"Politica
Ultima giornata di incontri e dibattiti. Nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, la leader del Pd ha lanciato un appello: "Bisogna superare l'unanimità, perché non si riesce a governare neanche un condominio con l'unanimità, figurarsi una comunità che tiene insieme 27 Stati membri diversi". Conte: "Sul programma abbiamo già accumulato proposte significative su politiche del lavoro e ambientali". Renzi: "Centrosinistra unito manda a casa il governo Meloni"
Ultima giornata di incontri e dibattiti al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Dopo le discussioni sull'economia globale e sull'Agenda Europea, oggi il focus è sulle prospettive dell'Italia. Nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, la leader del Pd, Elly Schlein, ha lanciato un appello: "Basta disfattismo sull'Europa". "Bisogna superare l'unanimità", ha aggiunto, "perché non si riesce a governare neanche un condominio con l'unanimità, figurarsi una comunità che tiene insieme 27 Stati membri diversi". Mentre il leader del M5s, Giuseppe Conte, ha sottolineato: "Sul programma abbiamo già lavorato insieme, abbiamo già accumulato proposte significative su politiche del lavoro, ambientali e alcuni elementi importanti come la legge sul conflitto d'interessi".
Schlein: "No a riarmo dei singoli Stati, serve difesa comune"
Sull’Italia, la leader del Pd ha spiegato: "Dobbiamo rimettere in moto questo Paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha tre nodi fondamentali: il primo, accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia. La seconda grande misura è rilanciare gli investimenti. Terzo e ultimo, migliorare la qualità del lavoro". Poi un passaggio anche sul riarmo: "Penso anche io che la strada della corsa al riarmo dei singoli 27 Stati, con i loro eserciti scoordinati non aumenti l'efficienza della spesa militare e non aumenti la deterrenza. Avere il coraggio di fare un grande salto in avanti nell'integrazione vuol dire anche sviluppare una vera difesa comune - ha aggiunto -, verso un esercito comune".
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Conte: "No a escalation militare dell'Ue"
Conte, invece, ha chiarito nuovamente qual è la posizione del M5s per la politica estera: "Ci troviamo tutti sul fatto che l'Europa non si avvantaggia con l'escalation militare che sta drenando moltissime risorse". "Alcuni comparti sono stati avvantaggiati - ha spiegato - altri no, e gli impegni militari sono stati scritti irresponsabilmente, Meloni lo sa che non possiamo spendere il 5% di bilancio negli armamenti". "L'Europa non si avvantaggia di nulla nel proseguire un'escalation militare che sta portando solo a una politica di riarmo che sta drenando risorse", ha poi sottolineato. Mentre sulle proposte, ha detto di essere "più determinato che mai" per "creare un fondo sovrano nazionale di sviluppo".
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Renzi: "Centrosinistra unito manda a casa governo"
Sugli scenari futuri si è espresso anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi: "Penso che Giorgia Meloni abbia tutto l'interesse ad attaccare l'opposizione, ma se Meloni è al governo è perché l'altra volta ci siamo divisi". "Perché Meloni non ha mai avuto il 40%, nemmeno il 30%, ha preso il 25,9% l'altra volta cioè la stessa percentuale con la quale Bersani perse - ha aggiunto -. Hanno vinto perché noi eravamo divisi". "Il centrosinistra se si mette d'accordo su dei punti precisi con un contratto alla tedesca", ha aggiunto Renzi, "non soltanto manda a casa Urso e Salvini, ma può dare all'Europa l'idea di un'Italia protagonista e che non sia un'Italia che semplicemente si limita a galleggiare".
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Sondaggio Teha: platea di Cernobbio promuove governo Meloni
Intanto, la platea di Cernobbio risponde promuovendo al 68% il governo Meloni e bocciando all'83% l'operato dell'opposizione, nel sondaggio promosso da Teha Ambrosetti prima dell'inizio delle panel nel quale si sono confrontati i leader dell'opposizione Bonelli, Conte, Renzi e Schlein. "È un modo per metterci a nostro agio", ha commentato a caldo Angelo Bonelli. Invitati a valutare l'operato del governo Meloni su una scala da 1 (molto negativamente) a 9 (molto positivamente), con una sorta di istant pool, oltre due terzi dei presenti in sala (68,3% complessivo) hanno espresso un giudizio positivo (voti da 6 a 9). Il voto più frequente è il 7 con il 33,3% delle preferenze, seguito dal voto 8 scelto dal 20,0% dei rispondenti e dal punteggio massimo 9 (molto positivamente) pari al 6,7%. Assegna la sufficienza (voto 6) l'8,3% del campione. Si attesta al 10,0% il voto 5, mentre le valutazioni negative (voti da 1 a 4) si fermano complessivamente al 21,7%.
Ansa/TG24
Sondaggio, 53% Italiani pensa che Paese vada nella direzione sbagliata
Secondo quanto emerge dal sondaggio di YouTrend per Sky TG24, dopo quattro anni di governo Meloni, il 39% degli italiani giudica il lavoro dell'esecutivo peggiore di quanto si aspettasse. Di fronte al record di longevità del governo attualmente in carica, che supera il secondo governo Berlusconi, il 59% degli italiani ritiene che la durata in sé non conti e che contino i risultati ottenuti, mentre il 30% giudica positivo il fatto che un governo duri a lungo dopo tanti anni di instabilità