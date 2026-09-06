Cernobbio, Schlein: "Basta disfattismo sull'Ue". Conte: "No riarmo"

Ultima giornata di incontri e dibattiti. Nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, la leader del Pd ha lanciato un appello: "Bisogna superare l'unanimità, perché non si riesce a governare neanche un condominio con l'unanimità, figurarsi una comunità che tiene insieme 27 Stati membri diversi". Conte: "Sul programma abbiamo già accumulato proposte significative su politiche del lavoro e ambientali". Renzi: "Centrosinistra unito manda a casa il governo Meloni" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Ultima giornata di incontri e dibattiti al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Dopo le discussioni sull'economia globale e sull'Agenda Europea, oggi il focus è sulle prospettive dell'Italia. Nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, la leader del Pd, Elly Schlein, ha lanciato un appello: "Basta disfattismo sull'Europa". "Bisogna superare l'unanimità", ha aggiunto, "perché non si riesce a governare neanche un condominio con l'unanimità, figurarsi una comunità che tiene insieme 27 Stati membri diversi". Mentre il leader del M5s, Giuseppe Conte, ha sottolineato: "Sul programma abbiamo già lavorato insieme, abbiamo già accumulato proposte significative su politiche del lavoro, ambientali e alcuni elementi importanti come la legge sul conflitto d'interessi".

Schlein: "No a riarmo dei singoli Stati, serve difesa comune" Sull’Italia, la leader del Pd ha spiegato: "Dobbiamo rimettere in moto questo Paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha tre nodi fondamentali: il primo, accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia. La seconda grande misura è rilanciare gli investimenti. Terzo e ultimo, migliorare la qualità del lavoro". Poi un passaggio anche sul riarmo: "Penso anche io che la strada della corsa al riarmo dei singoli 27 Stati, con i loro eserciti scoordinati non aumenti l'efficienza della spesa militare e non aumenti la deterrenza. Avere il coraggio di fare un grande salto in avanti nell'integrazione vuol dire anche sviluppare una vera difesa comune - ha aggiunto -, verso un esercito comune". Approfondimento Milano, Schlein frena su Calabresi: prima il programma

Conte: "No a escalation militare dell'Ue" Conte, invece, ha chiarito nuovamente qual è la posizione del M5s per la politica estera: "Ci troviamo tutti sul fatto che l'Europa non si avvantaggia con l'escalation militare che sta drenando moltissime risorse". "Alcuni comparti sono stati avvantaggiati - ha spiegato - altri no, e gli impegni militari sono stati scritti irresponsabilmente, Meloni lo sa che non possiamo spendere il 5% di bilancio negli armamenti". "L'Europa non si avvantaggia di nulla nel proseguire un'escalation militare che sta portando solo a una politica di riarmo che sta drenando risorse", ha poi sottolineato. Mentre sulle proposte, ha detto di essere "più determinato che mai" per "creare un fondo sovrano nazionale di sviluppo". Approfondimento Ambrosetti, Vannacci: Europa diversa. Monti: "In lei spirito fascismo"

Renzi: "Centrosinistra unito manda a casa governo" Sugli scenari futuri si è espresso anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi: "Penso che Giorgia Meloni abbia tutto l'interesse ad attaccare l'opposizione, ma se Meloni è al governo è perché l'altra volta ci siamo divisi". "Perché Meloni non ha mai avuto il 40%, nemmeno il 30%, ha preso il 25,9% l'altra volta cioè la stessa percentuale con la quale Bersani perse - ha aggiunto -. Hanno vinto perché noi eravamo divisi". "Il centrosinistra se si mette d'accordo su dei punti precisi con un contratto alla tedesca", ha aggiunto Renzi, "non soltanto manda a casa Urso e Salvini, ma può dare all'Europa l'idea di un'Italia protagonista e che non sia un'Italia che semplicemente si limita a galleggiare". Approfondimento Cernobbio, Vannacci: per futuro europa ripartire da bassa fertilità