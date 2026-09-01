La Lega tra congresso e scissione: come si è arrivati alla crisi

La ragione per cui la Lega Nord non è mai stata sciolta ha un fondamento giudiziario ed economico. Nel 2017 l'inchiesta sulla presunta sparizione di 49 milioni di euro di rimborsi elettorali, che secondo gli inquirenti sarebbero stati utilizzati in modo illecito, portò al sequestro dei conti e a una condanna alla restituzione allo Stato. Per sganciarsi da quel fardello, Salvini fondò un soggetto nuovo, lasciando il debito sul vecchio partito. La Lega Nord è rimasta così formalmente attiva proprio perché è il soggetto tenuto a saldare quella somma, rateizzata su un orizzonte molto lungo. Non morta, dunque, ma congelata.

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