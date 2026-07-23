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Elezioni comunali Milano, il toto nomi e le possibili candidature

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Ansa/Ipa

Mancano molti mesi alle amministrative del capoluogo lombardo, previste nella primavera 2027. Ma già iniziano a trapelare indiscrezioni sugli aspiranti successori di Giuseppe Sala. Dall’apertura di Mario Calabresi alla smentita di Carlo Cottarelli, passando per l’ipotesi primarie nel centrosinistra e l’idea di un sindaco politico affiancato fa figure civiche per il centrodestra, ecco chi potrebbe correre per la poltrona di Palazzo Marino

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Roma - Il Presidente Sergio Mattarella nel corso dell'incontro con il Direttivo della Commissione “Fulbright" - Commissione per gli Scambi Culturali tra Italia e Stati Uniti., oggi 2 luglio 2026 (Foto di Paolo Giandotti - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

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