Maurizio Gasparri compie 70 anni: dagli esordi a Forza Italia

Una vita in politica lunga oltre 40 anni, tra incarichi di governo, battaglie parlamentari e scontri che hanno fatto discutere. La storia di uno dei parlamentari più longevi del centrodestra e fedelissimo di Silvio Berlusconi

Nato a Roma il 18 luglio 1956, Maurizio Gasparri compie oggi 70 anni. Presidente della Commissione Esteri del Senato di Forza Italia, il 26 marzo scorso si è dimesso dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Diploma di maturità classica, sposato dal 1980 con la moglie Amina Fiorillo, una figlia, Gasparri è cresciuto in una famiglia in divisa: è figlio di un generale dei Carabinieri e fratello di un vicecomandante generale dell'Arma.

Dopo il diploma al liceo Tasso di Roma, Gasparri si è dedicato da subito alla politica. E al giornalismo: giornalista professionista, è stato condirettore del quotidiano ''Secolo d'Italia'', dove era entrato da praticante.

I primi anni in politica

Gasparri è uno dei parlamentari più longevi del centrodestra. Ha iniziato giovanissimo la sua attività politica, impegnandosi nel Fronte della Gioventù e nel Fuan-Destra Universitaria. Di entrambe le organizzazioni è stato presidente nazionale. Negli anni '80 è Presidente del FUAN, il movimento universitario politico della destra.