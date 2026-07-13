Meloni, oggi a Palermo per lo svelamento della Fiat Croma di Falcone

La Presidente del Consiglio è attesa in città nel pomeriggio. Dalle 17 prenderà parte alla cerimonia di svelamento dell'auto dove morirono, il 23 maggio del 1992, Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, al Museo del presente Falcone e Borsellino di Palazzo Jung

Oggi la premier Meloni è a Palermo. Il suo arrivo è previsto nel pomeriggio, con il primo appuntamento in prefettura per presiedere una riunione straordinaria del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica insieme al ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. Poi, alle 17, la premier prenderà parte alla cerimonia di svelamento della Fiat Croma dove morirono, il 23 maggio del 1992, Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, al Museo del presente Falcone e Borsellino di Palazzo Jung.