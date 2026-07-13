Meloni, oggi a Palermo per lo svelamento della Fiat Croma di Falcone

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Meloni, oggi visita della premier a Palermo per lo svelamento della Fiat Croma di Falcone

Politica
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La Presidente del Consiglio è attesa in città nel pomeriggio. Dalle 17 prenderà parte alla cerimonia di svelamento dell'auto dove morirono, il 23 maggio del 1992, Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, al Museo del presente Falcone e Borsellino di Palazzo Jung

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Oggi la premier Meloni è a Palermo. Il suo arrivo è previsto nel pomeriggio, con il primo appuntamento in prefettura per presiedere una riunione straordinaria del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica insieme al ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. Poi, alle 17, la premier prenderà parte alla cerimonia di svelamento della Fiat Croma dove morirono, il 23 maggio del 1992, Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, al Museo del presente Falcone e Borsellino di Palazzo Jung.

L'auto simbolo della lotta alla mafia

La Fiat Croma, simbolo della lotta alla mafia, è stata custodita negli ultimi 14 anni nella Scuola di formazione della Polizia penitenziaria Giovanni Falcone di Roma ed è stata affidata temporaneamente alla Fondazione Falcone per un progetto dedicato alla memoria delle vittime delle stragi mafiose. Prima della cerimonia è stato programmato il trasferimento della vettura dalla caserma Ciro Scianna fino a Palazzo Jung, lungo un percorso di circa 13 chilometri, denominato "Itinerario della memoria". 

Le auto distrutte sul luogo della strage del 23 maggio 1992, sull'autostrada A29, nei pressi dello svincolo di Capaci nel territorio comunale di Isola delle Femmine, a pochi chilometri da Palermo, dove morirono il magistrato antimafia Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Gli unici sopravvissuti furono gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l'autista giudiziario Giuseppe Costanzaauto ANSA

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Strage Capaci, 34 anni fa l'attentato al giudice Falcone. FOTO

Nell'esplosione sull'autostrada tra l'aeroporto di Punta Raisi e Palermo, il 23 maggio 1992, oltre al magistrato, persero la vita anche la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Per l'attentato condannati, tra gli altri, i boss Riina e Provenzano 

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