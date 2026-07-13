Meloni, oggi a Palermo per lo svelamento della Fiat Croma di Falcone

Meloni, oggi visita della premier a Palermo per lo svelamento della Fiat Croma di FalconePolitica
La Presidente del Consiglio è attesa in città nel pomeriggio. Dalle 17 prenderà parte alla cerimonia di svelamento dell'auto dove morirono, il 23 maggio del 1992, Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, al Museo del presente Falcone e Borsellino di Palazzo Jung
Oggi la premier Meloni è a Palermo. Il suo arrivo è previsto nel pomeriggio, con il primo appuntamento in prefettura per presiedere una riunione straordinaria del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica insieme al ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. Poi, alle 17, la premier prenderà parte alla cerimonia di svelamento della Fiat Croma dove morirono, il 23 maggio del 1992, Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, al Museo del presente Falcone e Borsellino di Palazzo Jung.
L'auto simbolo della lotta alla mafia
La Fiat Croma, simbolo della lotta alla mafia, è stata custodita negli ultimi 14 anni nella Scuola di formazione della Polizia penitenziaria Giovanni Falcone di Roma ed è stata affidata temporaneamente alla Fondazione Falcone per un progetto dedicato alla memoria delle vittime delle stragi mafiose. Prima della cerimonia è stato programmato il trasferimento della vettura dalla caserma Ciro Scianna fino a Palazzo Jung, lungo un percorso di circa 13 chilometri, denominato "Itinerario della memoria".
Approfondimento
Strage Capaci, Mattarella ricorda Falcone a 34 anni dall'attentato
©Ansa
Strage Capaci, 34 anni fa l'attentato al giudice Falcone. FOTO
Nell'esplosione sull'autostrada tra l'aeroporto di Punta Raisi e Palermo, il 23 maggio 1992, oltre al magistrato, persero la vita anche la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Per l'attentato condannati, tra gli altri, i boss Riina e Provenzano