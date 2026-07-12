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Meloni nella lista nera di "Teheran", solidarietà bipartisan

Politica

La presidente del Consiglio è stata raffigurata da un quotidiano di Teheran con la tuta arancione tipica dei detenuti, ritenuta "responsabile" insieme agli altri leader occidentali dell'uccisione della Guida suprema Ali Khamenei

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