Meloni nella lista nera di "Teheran", solidarietà bipartisan

La presidente del Consiglio è stata raffigurata da un quotidiano di Teheran con la tuta arancione tipica dei detenuti, ritenuta "responsabile" insieme agli altri leader occidentali dell'uccisione della Guida suprema Ali Khamenei
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