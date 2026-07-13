Comunque, tra i partiti, che partono da posizioni differenti, trapelerebbe ottimismo. "Siamo pronti a discutere. L'importante è difendere l'impalcatura generale" della proposta che punta alla "stabilità", "il centrodestra ha sempre trovato accordo e lo troverà anche in questa situazione", ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani. Un concetto ribadito anche dal leghista Igor Iezzi che rimarca l'unità trovata sull'impalcatura "complessa" della legge: "Resta questa differenza sulle preferenze che secondo me non è fondamentale”.

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