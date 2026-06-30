Legge elettorale, scontro tra centrodestra e Campo largo

Scontro tra maggioranza e opposizioni su legge elettorale e aspirazioni alla presidenza della Repubblica. Il centrodestra punta a portare al Colle un suo esponente e il Campo largo non ci sta. Per Giorgia Meloni il tabù di un presidente non di centrosinistra si può rompere, e alle dichiarazioni della premier le opposizioni insorgono, con la legge elettorale che torna al centro delle polemiche.

Maggioranza divisa sulle preferenze

All'interno della maggioranza il tema del contendere sono le preferenze, che piacciono a Fratelli d'Italia ma non a Lega e Forza Italia. Mentre il campo largo punta il dito contro la premier e le sue dichiarazioni, denunciando la volontà di introdurre un premierato mascherato nella legge elettorale, con l'indicazione del candidato per la presidenza del Consiglio e un premio di maggioranza che, in caso di vittoria, darebbe al centrodestra i numeri per eleggere da solo il presidente della Repubblica.

Opposizione all'attacco

"Avevano dichiarato che erano pronti quando hanno fatto campagna elettorale e adesso abbiamo capito che significava siamo pronti a tutto, anche a trasformare istituzioni democratiche, e a cercare assolutamente tutte le modalità per rimanere al potere tradendo l'interesse nazionale", commenta il leader del Movimento cinque Stelle Giuseppe Conte. La segretaria del Pd Elly Schlein aggiunge: "In un Paese in cui mancano 70.000 infermieri, in un Paese in cui una lista d'attesa per una gastroscopia può arrivare a un anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale".