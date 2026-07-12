Risultati elezioni provinciali Pesaro e Urbino, Alberto Alessandri eletto nuovo presidentePolitica
Alberto Alessandri è il nuovo presidente della Provincia di Pesaro e Urbino: il sindaco di Cagli ha vinto le elezioni di secondo grado, che si sono tenute domenica 12 luglio, con il 56%. Battuto lo sfidante Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, che si è fermato al 44%
Alberto Alessandri è il nuovo presidente della Provincia di Pesaro e Urbino: il sindaco di Cagli ha vinto le elezioni di secondo grado, che si sono tenute domenica 12 luglio, con il 56%. Battuto lo sfidante Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, che si è fermato al 44%. Alessandri, come si legge sul sito della Provincia, è il 21esimo presidente.
I risultati delle elezioni provinciali di Pesaro e Urbino
A sfidarsi per la carica di presidente della Provincia di Pesaro e Urbino erano Alberto Alessandri e Maurizio Gambini: il primo ha conquistato 44.748 voti ponderati (pari al 56%), mentre il secondo 34.943 voti ponderati (44%). I numeri ufficiosi, diffusi dal sito della Provincia, verranno ufficializzati domani. Lo stesso giorno, in mattinata, è prevista la proclamazione di Alessandri.
Alessandri: “Onorato e orgoglioso”
Sono “onorato e orgoglioso di questa carica: sarò vicino al personale per rendere la struttura più funzionale e vicina ai cittadini e ai sindaci”, ha detto il presidente eletto, secondo quando riportato dal sito della Provincia. “Lavoreremo insieme a loro nel territorio, faremo conoscere la Provincia a tutti i Comuni. Vengo dallo sport e so che stasera abbiamo chiuso una partita, ma da domani ci si mette subito al lavoro”, ha aggiunto Alessandri.
L’affluenza
Le elezioni provinciali, come detto, sono di secondo grado e a votare sono gli altri amministratori. Per le Provinciali di Pesaro e Urbino, su 652 aventi diritto tra sindaci e consiglieri comunali, hanno votato in 510: affluenza al 78,22%. In particolare, a Pesaro l’affluenza è stata dell’85,43% (258 su 302 aventi diritto) e a Urbino del 72% (252 su 350). I seggi sono rimasti aperti fino alle 20 nella sala Pierangeli a Pesaro e nel Collegio Raffaello a Urbino, poi è iniziato lo scrutinio che ha premiato Alessandri.
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