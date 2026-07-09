Meloni accelera sui dossier interni, vertice a Chigi

Giorgia Meloni sposta il baricentro dell'azione di governo sui dossier di politica interna. Al rientro da Ankara la presidente del Consiglio ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e alcuni ministri, dedicato alla sicurezza e al caos sulle linee ferroviarie. In parallelo, gli uffici della presidenza e i ministeri hanno ricevuto l'incarico di passare al setaccio i provvedimenti rimasti in sospeso, per individuare quelli da chiudere prima della fine della legislatura ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il baricentro dell'azione di governo si è spostato sull'Italia. Giorgia Meloni ha chiesto agli uffici di Palazzo Chigi e ai dicasteri uno screening degli obiettivi e delle misure ancora non approvate, con l'obiettivo di selezionare quelle su cui concentrare gli ultimi mesi di legislatura. Nel pomeriggio di giovedì, all'indomani del summit Nato in Turchia, la premier ha riunito i due vicepremier e alcuni membri dell'esecutivo per un confronto sulla sicurezza, allargato ai disservizi che nelle ultime settimane hanno colpito il trasporto ferroviario. Tra le cause dei blocchi il segretario della Lega ha citato "il terrorismo", accanto a "disagi, chi ruba rame, chi trancia cavi".

"Non mi posso permettere un disimpegno sull'Italia" Il cambio di passo era stato annunciato dalla stessa Meloni ad Ankara. Lunedì, per dedicarsi ai "dossier in patria", la presidente del Consiglio non parteciperà al vertice dei Volenterosi sull'Ucraina in programma a Parigi: al suo posto ci sarà Tajani. "Nessun disimpegno sull'Ucraina ma non mi posso permettere un disimpegno sull'Italia", ha precisato la premier, che in passato ha più volte rivendicato le proprie missioni internazionali sostenendo che "la politica estera è maledettamente indispensabile per quella interna, ancora di più nei momenti di crisi". Leggi anche Vertice Nato ad Ankara, Trump: "Spagna cattiva, Italia buona"

La maggioranza in modalità campagna elettorale Il quadro internazionale resta motivo di apprensione ai vertici dell'esecutivo, ma sul fronte interno la partita politica è entrata in una fase nuova. Dentro la coalizione si parla apertamente di una campagna elettorale già iniziata, indipendentemente dal fatto che si voti alla scadenza naturale, nell'autunno 2027, oppure prima. I sondaggi registrano la crescita delle critiche verso Donald Trump, con cui Meloni ha di fatto congelato i rapporti, e l'avanzata di Futuro nazionale, insieme alla presa dei temi cari a Roberto Vannacci, a cominciare dalla remigrazione. Per Fratelli d'Italia il generale resta però "un avversario": è "tra coloro che vogliono far cadere il primo governo di destra", ha ribadito Giovanni Donzelli.

Sicurezza e immigrazione tra le priorità Terminata la ricognizione delle misure in sospeso, arriverà la scelta politica su quali portare a termine. Difficile immaginare che restino fuori la sicurezza (dossier che si intreccia con l'aumento delle spese per la difesa) e l'immigrazione, terreno su cui la premier rivendica un'influenza in sede europea. Un riconoscimento che Meloni legge anche nella proposta della Commissione di introdurre un nuovo regime sanzionatorio contro i trafficanti di esseri umani: "Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile e più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma". Leggi anche Meloni chiude il vertice Nato: "Non mi pento di nulla"

Verso l'ultima manovra della legislatura C'è poi la legge di bilancio, l'ultima di questa legislatura. Se a settembre l'Italia uscisse dalla procedura d'infrazione, e ancor più se si attenuassero le tensioni in Medio Oriente, la manovra potrebbe assumere un profilo espansivo. In Fratelli d'Italia sottolineano che sarà comunque l'ultima a scontare il peso del superbonus. Prosegue intanto il dialogo con la Commissione europea per definire quali interventi potranno accedere alla flessibilità aggiuntiva riconosciuta per la crisi energetica.