Per i 250 anni dell'indipendenza americana si celebra (in anticipo) la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore Usa in Italia. "Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è un rapporto di lunga data. Al ricevimento sarà presente una rappresentanza istituzionale ampia come sempre", ha dichiarato il diplomatico statunitense Tilman J. Fertitta. Assente la premier, presenti Arianna Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa e i vicepremier Tajani e Salvini

Serata di ricevimento a Villa Taverna, sede della rappresentanza statunitense in Italia, in occasione dei 250 anni dell'indipendenza americana. "I rapporti Italia-Usa direi che sono ottimi. Ho a che fare con tutti ogni giorno, a partire dal presidente del Consiglio in giù, e collaboriamo su questioni militari, politiche e commerciali. Direi che i rapporti sono tra i migliori che abbia mai visto da quando sono qui", ha dichiarato l'ambasciatore Usa a Roma, Tilman J. Fertitta, rispondendo ai cronisti. A una domanda sull'eventuale presenza della premier Giorgia Meloni, Fertitta ha dichiarato che sarà rappresentata "da sua sorella" Arianna Meloni. "Ci saranno anche il presidente La Russa, il ministro Tajani, il ministro Crosetto, il ministro Salvini e così via".

I rapporti politici tra Italia e Stati Uniti

L'ambasciatore si è poi soffermato sui rapporti politici tra Roma e Washington. "Tra loro c'è un rapporto di lunga data. Trump ha rapporti consolidati con molti leader, e ogni tanto tra i leader possono esserci piccoli disaccordi", ha aggiunto, rispondendo sui rapporti con la premier Giorgia Meloni. "Per quanto mi riguarda è tutto come sempre. Per il modo in cui mi relaziono con tutti in Italia, ogni singolo giorno si continua a lavorare normalmente. Non vedo alcuna ripercussione nel modo in cui collaboriamo su tutte le questioni di cui ci occupiamo", ha poi continuato. Nessun dubbio sulla presenza delle istituzioni italiane al ricevimento: "Avremo una rappresentanza istituzionale" italiana "ampia, come sempre, grazie al grande rapporto che unisce gli Stati Uniti e l'Italia", ha rimarcato Fertitta. "Come ho detto, abbiamo a che fare con queste persone ogni singolo giorno, sono miei amici, e siamo qui per rendere l'Italia e gli Stati Uniti partner sempre migliori, giorno dopo giorno", ha concluso.

La Russa: "Nessun ponte da ricostruire"

Ricostruire il "Ponte" con gli Stati Uniti? "Non è mai stato abbattuto nessun ponte: quello della Sicilia lo dobbiamo ancora costruire, quello politico con gli Stati Uniti, l'Italia lo terrà sempre vivo", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, arrivando a Villa Taverna per le celebrazioni della festa dell'Indipendenza americana. "Non possono esserci motivi che impediscano che l'Occidente, quindi l'Italia o gli Stati Uniti, non abbiano relazioni amichevoli, ci possono essere momenti in cui, come è avvenuto, che ci siano dei problemi ma il fatto che anche oggi siamo qui tutti e nessuno escluso del centrodestra lo dimostra".