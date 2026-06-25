Per il leader di Italia viva, l’attuale classe dirigente è “senza spina dorsale” perché si presenta alla Casa Bianca come “una cheerleader, col cappellino Make American Great Again”. Renzi ha poi attaccato la presidente del Consiglio sul tema del Pnrr: Meloni ha “speso male i soldi” e non ha ottenuto l’aumento del Pil che avrebbe dovuto. Il problema non è nel centrosinistra ma a destra, con “la Lega contro Fratelli d'Italia contro Forza Italia e la variabile impazzita Vannacci” ascolta articolo

Donald Trump si affronta “con la schiena dritta”. A dirlo è Matteo Renzi che, ospite a Start di Sky TG24, ha spiegato come si comporterebbe il centrosinistra se arrivasse al governo alle prossime elezioni nei confronti del presidente statunitense. “Vuol dire - spiega il leader di Italia viva - che non si va alla Casa Bianca col cappellino MAGA in mano come ha fatto quell'incapace di Antonio Tajani. Perché quando il ministro degli Esteri italiano, successore di Andreotti, Moro e Fanfani, va alla Casa Bianca che sembra una cheerleader, col cappellino Make American Great Again, il problema non è Trump, che è Trump. Il problema - ha precisato Renzi - è che noi abbiamo una classe dirigente senza spina dorsale che quando Trump è forte, adora Trump e si mette ad adulare Trump. Quando Trump è debole, dice ‘io sto a schiena dritta’”.

“Meloni non ha votato a favore del Pnrr” Tra i temi toccati dal leader di Italia viva durante l’intervista anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Quella che non ha votato a favore del Pnrr si chiama Giorgia Meloni”, ha affermato Renzi. “Quella che ha giocato questa carta del Pnrr spendendo, e io aggiungo male, i soldi del Pnrr e non avendo un aumento del Pil come avrebbe dovuto, è stata Giorgia Meloni”. Per il leader di Italia viva, quindi, il problema dell’unione non è dal lato del centrosinistra ma della “destra, che ha la Lega contro Fratelli d'Italia contro Forza Italia ed ha la variabile impazzita Vannacci”. “Io capisco - ha sottolineato - che tutti dicono ‘ma cosa farete voi a sinistra?’ Beh, la sinistra su questo tema specifico, il tema del debito europeo, ha fatto delle cose insieme. La destra no”.

"5% per difesa è una grandissima barzelletta" “Un aumento di spesa del 5% è una grandissima barzelletta”. Matteo Renzi ha definito così le spese per la difesa, aggiungendo che se si interroga Salvini in merito, il leader della Lega dirà che in quel “5% ci sono le spese del ponte sullo Stretto. E Tajani ha spiegato che potrebbe difenderci. Persino Annibale per arrivare in Italia è passato dalle Alpi con gli elefanti. Io non credo che ci sia un’invasione e che il ponte sullo Stretto sia una spesa militare”. Il leader di Italia viva non vede “un protagonismo italiano al di fuori dell'Europa e qui la colpa è di Meloni, di questi quattro anni e di chi le ha detto di essere la più brava presidente del Consiglio sulla politica estera”.