Bombardieri: "Da Meloni ci aspettiamo confronto e risposte"

"Dalla premier ci aspettiamo la continuazione del confronto, per noi il lavoro e il salario con il recupero del potere d'acquisto sono la priorità: quindi su come difendere i contratti, come definire il salario giusto, come insieme combattere i contratti pirata - ha detto Bombardieri nei giorni scorsi - Insieme perché alcune delle nostre proposte sono state recepite nel decreto primo maggio. Ci aspettiamo delle risposte su questi temi soprattutto e su altri, che porteremo durante la relazione e il dibattito".