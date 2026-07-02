Al via a Padova il XIX Congresso nazionale dell’Unione italiana del lavoro, con lo slogan "Lavoro futuro, impegno presente. Innovazione, persone e diritti nell'era dell'Ia". Intorno alle 17.30 è atteso il discorso della presidente del Consiglio
A Padova prende il via oggi, 2 luglio, il XIX Congresso nazionale della Uil, all’insegna dello slogan "Lavoro futuro, impegno presente. Innovazione, persone e diritti nell'era dell'Ia". Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma a segretario generale dell’Unione italiana del lavoro. E dopo la sua relazione introduttiva, intorno alle 17.30 interverrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Bombardieri: "Da Meloni ci aspettiamo confronto e risposte"
"Dalla premier ci aspettiamo la continuazione del confronto, per noi il lavoro e il salario con il recupero del potere d'acquisto sono la priorità: quindi su come difendere i contratti, come definire il salario giusto, come insieme combattere i contratti pirata - ha detto Bombardieri nei giorni scorsi - Insieme perché alcune delle nostre proposte sono state recepite nel decreto primo maggio. Ci aspettiamo delle risposte su questi temi soprattutto e su altri, che porteremo durante la relazione e il dibattito".
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Ipa/Sky TG24
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