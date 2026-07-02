Dal fisco alla Naspi: il vademecum per chi si approccia al lavoro

Introduzione

Secondo la ricerca 'Educazione finanziaria a ritmo della Gen Z' di Value Partners e Aief solo il 35% dei giovani italiani della Gen Z possiede competenze finanziarie di base. Un dato che colloca l’Italia tra gli ultimi Paesi dell’area Ocse. Cosa succede quando il contratto finisce? Come si gestiscono più redditi nello stesso anno? Quando si ha diritto alla NASpI? 'Personal Fisco', la startup GovTech che accompagna i contribuenti nella gestione autonoma delle pratiche fiscali, ha pensato a come aiutare chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro, fornendo un calendario fiscale integrato con tutte le scadenze per categoria e un assistente virtuale che risponde in tempo reale ai dubbi durante la compilazione delle pratiche. "Oggi molti giovani che firmano il loro primo contratto estivo non sanno cosa sia un’aliquota, un contributo o una detrazione, e non è una questione di pigrizia - spiega il ceo e co-founder Alessio Serio - a scuola la busta paga non si studia, e il primo lavoro arriva senza istruzioni. Il problema è che si inizia senza gli strumenti per capire cosa si firma". Per loro la startup ha preparato un vademecum: “Un ragazzo che sa leggere la propria busta paga e sa cosa gli spetta è innanzitutto un contribuente più consapevole. L’autonomia fiscale è una forma di libertà”, conclude Alessio Serio.