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Economia

Stipendi netti, la busta paga degli italiani resta sotto alla media Ue

Raffaele Mastrolonardo

Gli ultimi dati europei sulla quota di retribuzione che può essere effettivamente spesa dal lavoratore confermano che la Penisola ha un problema di salari. Sia in assoluto che a parità di potere d’acquisto.

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