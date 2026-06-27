Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Strage Ustica, Mattarella: "Segno incancellabile nella storia della Repubblica"

Politica
©Ansa

Il 27 giugno 1980, al largo di Ustica, un DC-9 della società Itavia precipitò in mare provocando la morte di 81 persone. In occasione dell'anniversario della strage il presidente Sergio Mattarella dichiara: "Ricomporre quanto accaduto dovere irrinunciabile"

ascolta articolo

Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. “In questo giorno di raccoglimento e di memoria, il pensiero di vicinanza e di solidarietà va anzitutto ai familiari delle vittime, straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire”, ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in occasione dell'anniversario. 

©Ansa

Mattarella: “Ricomporre i fatti rimane un dovere irrinunciabile”

“Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ottantuno vite vennero distrutte. Morirono tutti i passeggeri e i componenti dell'equipaggio del DC9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Tanti i corpi che non trovarono sepoltura. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità, tuttavia, è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile", sottolinea il capo dello Stato. 

Approfondimento

Strage Ustica, 46 anni fa la tragedia: un mistero mai chiarito. FOTO
FOTOGALLERY

©Ansa

1/14
Cronaca

Strage Ustica, 46 anni fa la tragedia: un mistero mai chiarito. FOTO

Il 27 giugno 1980 il volo Dc-9 in viaggio da Bologna a Palermo precipita nelle acque internazionali tra l’isola di Ustica e quella di Ponza. Morirono tutte le persone a bordo: 77 passeggeri, tra cui 11 bambini, e i 4 membri dell’equipaggio. A 46 anni dalla tragedia, nonostante lunghe e svariate indagini, non sono ancora state chiarite le cause della strage

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Legge elettorale, riforma approdata in Aula: tensione su preferenze

Politica

In mattinata a Montecitorio è iniziata la discussione generale sul testo, approvato dalla...

Francia, vertice Meloni-Macron: "Cooperazione anche per la difesa"

Politica

La premier, ad Antibes, ha discusso insieme al presidente francese dei principali dossier...

epa13064230 French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni attend an agreement signing ceremony during a Franco-Italian summit at the Villa Eilenroc in Antibes, south of France, 25 June 2026. EPA/Manon Cruz / POOL MAXPPP OUT

Vannacci e Alemanno, cena a Roma in ristorante sardo: menu e invitati

Politica

Oltre due ore di cena, selfie, chiacchiere e brindisi dopo l'uscita dal carcere dell'ex sindaco...

80 anni Assemblea costituente, Mattarella: “La Repubblica è di tutti”

Politica

Il capo dello Stato ha celebrato l'anniversario della prima riunione della Costituente a...

Matteo Renzi: con Trump "ci vuole schiena dritta"

Politica

Per il leader di Italia viva, l’attuale classe dirigente è “senza spina dorsale” perché si...

Politica: I più letti