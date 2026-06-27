Il 27 giugno 1980, al largo di Ustica, un DC-9 della società Itavia precipitò in mare provocando la morte di 81 persone. In occasione dell'anniversario della strage il presidente Sergio Mattarella dichiara: "Ricomporre quanto accaduto dovere irrinunciabile"
Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. “In questo giorno di raccoglimento e di memoria, il pensiero di vicinanza e di solidarietà va anzitutto ai familiari delle vittime, straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire”, ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in occasione dell'anniversario.
Mattarella: “Ricomporre i fatti rimane un dovere irrinunciabile”
“Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ottantuno vite vennero distrutte. Morirono tutti i passeggeri e i componenti dell'equipaggio del DC9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Tanti i corpi che non trovarono sepoltura. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità, tuttavia, è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile", sottolinea il capo dello Stato.
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Strage Ustica, 46 anni fa la tragedia: un mistero mai chiarito. FOTO
©Ansa
Strage Ustica, 46 anni fa la tragedia: un mistero mai chiarito. FOTO
Il 27 giugno 1980 il volo Dc-9 in viaggio da Bologna a Palermo precipita nelle acque internazionali tra l’isola di Ustica e quella di Ponza. Morirono tutte le persone a bordo: 77 passeggeri, tra cui 11 bambini, e i 4 membri dell’equipaggio. A 46 anni dalla tragedia, nonostante lunghe e svariate indagini, non sono ancora state chiarite le cause della strage