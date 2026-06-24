Camera, scontro Pozzolo-Ascani su "signor presidente": "Dica signora"

Il deputato di Futuro Nazionale si sarebbe rivolto alla presidente di turno alla Camera al maschile, chiamandola "signor Presidente". Ascani lo avrebbe a quel punto invitato a utilizzare la forma femminile. "Grazie, signor Presidente", ha ripetuto lui. Al termine dell'intervento, la presidente avrebbe replicato: "Grazie, collega deputata Pozzolo"

Scontro alla Camera tra Anna Ascani ed Emanuele Pozzolo. Durante le votazioni sugli odg sul piano casa in Aula, è emerso un botta e risposta tra la presidente di turno (Pd) e il deputato di Futuro Nazionale. Come emerso dai resoconti d'Aula, Pozzolo si sarebbe rivolto ad Ascani al maschile, chiamandola "signor Presidente". La vicepresidente della Camera lo avrebbe a quel punto invitato a utilizzare la forma femminile: “Dica 'signora Presidente', altrimenti va bene 'Presidente'". "Grazie, signor Presidente", ha ripetuto lui. Al termine dell'intervento, Ascani avrebbe quindi replicato: "Grazie, collega deputata Pozzolo".

Pozzolo: “Formula corretta, controllate l'Accademia della Crusca”

"Il verbale che mi cita contiene un grave refuso”, ha commentato Pozzolo dopo il botta e risposta in Aula. “ Quando ho usato la formula 'signor Presidente' ho semplicamente applicato una formula corretta, che l'accademia della Crusca prevede come corretta. Invito la presidenza ad andare a dare un'occhiata all'accademia della Crusca ed eventualmente modificare quel verbale perché di questo politicamente ci siamo francamente rotti le balle", ha aggiunto il deputato di FnV. "Non sono le parole adeguate a chiudere il suo intervento", ha commentato il presidente di turno Sergio Costa. Mentre la deputata di Avs Francesca Ghirra ha sottolineato che "va rispettata la nostra lingua, la presidente ieri era una donna e le si dovevano rivolgere come 'signora Presidente'".