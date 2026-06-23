Il presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale il comandante generale Andrea De Gennaro insieme a una rappresentanza e ha lodato il Corpo, "presente nei passaggi cruciali della nostra storia, protagonista della liberazione della Patria dal nazifascismo"

"Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale a tutela dei contribuenti onesti si è affiancata la vigilanza dei conti pubblici, anche dell'Unione europea, la lotta alle frodi, la tutela dei mercati assicurando così un presidio strategico per la correttezza, la legalità la capacità della vita economica del nostro Paese". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato così al comandante generale della guardia di finanza, Andrea De Gennaro, che insieme a una rappresentanza del corpo di polizia, si è presentato al Quirinale per essere ricevuto da Mattarella, in occasione del 252° anniversario del Corpo.

La Gdf cruciale per la storia dell'Italia

"Questo 252° anniversario si colloca nel solco di una missione in un contesto geopolitico nuovo”, ha continuato il presidente della Repubblica. “La guardia di finanza è stata presente nei passaggi cruciali della nostra storia, protagonista della liberazione della Patria dal nazifascismo, ha contribuito in modo significativo a esprimere i valori costituzionali, quelli di coesione, di solidarietà e di giustizia sociale ne terreno impegnativo dell'economia”.

Il presidente della Repubblica ha lodato la Finanza per essere impegnata "nel contrasto al riciclaggio e alle infiltrazioni illecite nell'economia. Un impegno costante che vede in prima linea i reparti operativi, con donne e uomini dislocati in tutto il territorio nazionale, preposti ad assicurare equità fiscale, ad arginare le frodi a combattere la criminalità organizzata ad tutela la crescita sana del tessuto delle imprese".